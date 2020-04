Fortuna nella sfortuna per un automobilista ieri a Altstätten (SG): una barra di metallo ha trafitto la sua auto nel senso della lunghezza, ma il 30enne è rimasto solo leggermente ferito.

L'incidente è avvenuto ieri alle 16:20, precisa un comunicato odierno della polizia cantonale di San Gallo. Per ragioni ancora sconosciute, l'uomo ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro una recinzione metallica. Un profilo metallico è penetrato nel parabrezza ed è uscito dal lunotto.

Il trentenne non è stato colpito e ha riportato solo lievi ferite. Gli agenti hanno stabilito che l'uomo non era in condizioni di guidare e la procura ha ordinato un prelievo di sangue e urine. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata. I danni all'auto ammontano a migliaia di franchi.

