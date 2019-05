Il cadavere di un uomo è stato scoperto ieri da un passante nel lago di Costanza, nei pressi di Rorscharch (SG).

Lo polizia cantonale ha confermato una notizia in tal senso diffusa dalla radio FM1Today, precisando che le cause del decesso e l'identità della vittima non sono note. È stata aperta un'inchiesta.

