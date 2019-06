Un ciclista di 30 anni, in sella a una bicicletta elettrica, è morto ieri pomeriggio nel comune di Sevelen, nel canton San Gallo.

Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale l'uomo era partito da Buchs (SG) insieme a un amico 37enne per un giro nella alture vicine. Alle 17.45, una volta giunto nella regione detta Eigentobel, a causa del terreno fangoso è caduto ed è precipitato per una cinquantina di metri in una scarpata verso il torrente Tobelbach.

L'amico ha lanciato l'allarme. Sul posto, una zona impervia, sono intervenuti gli esperti del soccorso alpino della Svizzera orientale (ARO), specialisti di canyoning e la Rega. La vittima dell'incidente è stata trovata senza vita solo alle 20.30, vicino al corso d'acqua. Era di nazionalità svizzera.

