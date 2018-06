Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 14.13 07 giugno 2018 - 14:13

Una pena pecuniaria di 700 franchi con la condizionale e una multa di 400 franchi: è la condanna inflitta oggi a Mels (SG) dal tribunale distrettuale di Werdenberg-Sarganserland a una conoscente del presunto maltrattatore di animali di Hefenhofen (TG).

Il giudice unico ha ritenuto la donna di 33 anni colpevole di ripetuti maltrattamenti intenzionali di animali e altri delitti.

Secondo l'atto d'accusa la 33enne non ha nutrito in modo sufficiente quattro cavalli e un pony e non li ha tenuti in modo adeguato: nella stalla non avevano sufficiente spazio e mancavano tra l'altro le previste zone individuali. Degli animali in questione tre erano appartenuti all'allevatore della cosiddetta fattoria degli orrori turgoviese, al centro di uno dei più grossi scandali nell'allevamento scoppiati in Svizzera.

L'imputata, che si è presentata al processo senza difensore, si è dichiarata innocente, affermando di non essere una maltrattatrice di animali. I cavalli erano magri perché malati, ha dichiarato.

La procura aveva chiesto per la donna una pena pecuniaria di 2800 franchi e una multa di 400.

Neuer Inhalt Horizontal Line