Un 79enne ha perso la vita oggi intorno a mezzogiorno sull'A1 investito da un furgone a Gossau (SG). L'anziano è uscito dalla propria automobile dopo un incidente ed è allora che è stato travolto dal veicolo in corsa.

L'uomo stava guidando in territorio sangallese sulla Wilerstrasse da Niederwil verso Gossau, ha indicato in una nota la polizia cantonale. Mentre attraversava il sottopassaggio autostradale, per motivi sconosciuti è andato a sbattere contro un pilastro del ponte.

È riuscito a lasciare la vettura e ha raggiunto la vicina A1. Una volta sulla carreggiata è stato però colpito da un furgone in transito e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

A causa dell'incidente il tratto dell'autostrada tra Gossau e Oberbüren è stato chiuso, costringendo il traffico a una deviazione. Ciò ha causato ingorghi e tempi d'attesa più lunghi in direzione di Zurigo.

