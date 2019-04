La funivia di nuovo in funzione

La piccola funivia di Frümsen nel cantone di San Gallo da oggi è nuovamente in funzione: dopo l'incidente dello scorso autunno è ora in servizio con nuove cabine.

La funivia è stata testata dagli esperti del Concordato intercantonale delle teleferiche e sciovie (CTS/IKSS) che ne hanno autorizzato la rimessa in funzione, si legge sul sito del gestore dell'impianto. La funivia - secondo sue stesse informazioni - è il primo impianto al mondo che funziona con energia propria prodotta dal sole.

Il 31 ottobre a Frümsen la cabina di una funivia si era sganciata dal cavo a circa 200 metri dalla stazione di montagna di Staubern (SG) ed era precipitata per circa 12 metri schiantandosi al suolo. Fortunatamente non vi era nessuno a bordo. Immediatamente era scattato il freno di emergenza, che aveva bloccato la cabina che circolava nell'altro senso sulla quale si trovavano otto persone. Una colonna di soccorso del Sax era poi prontamente intervenuta traendole in salvo.

