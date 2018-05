Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 maggio 2018 21.28 20 maggio 2018 - 21:28

Un incendio è divampato oggi in una fabbrica nella zona industriale di Mels (SG). Le fiamme sono state spente rapidamente dai pompieri, ma a causa del rogo e del denso fumo che si è levato, le auto sulla vicina autostrada sono state costrette a circolare lentamente.

L'azienda si occupa della raffinazione di metalli ed è dunque dotata di un bacino di raccolta per la fuoriuscita di sostanze chimiche, indica in una nota odierna la polizia cantonale sangallese, precisando che non si registrano fuoriuscite di liquidi e non sussistono pericoli per la popolazione. La causa del rogo non è ancora chiara.

A causa del fumo, oltre ai rallentamenti registrati in autostrada con il limite fissato a 100 km/h, la popolazione è stata richiamata - attraverso degli altoparlanti - a chiudere porte e finestre. Anche le FFS sono state avvertite, ma non si registrano soppressioni di treni.

L'ammontare dei danni non è ancora stato quantificato, ma dovrebbe essere elevato, sostiene la polizia.

Neuer Inhalt Horizontal Line