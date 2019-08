Il luogo dell'incidente in cui sono morte due donne. Altre quattro persone hanno riportato gravi ferite.

Due persone sono morte e altre quattro hanno riportato gravi ferite oggi in un incidente sull'A1 tra Uzwil e Gossau, nel canton San Gallo. La dinamica del sinistro non è ancora chiara.

Secondo le prime informazioni, attorno alle 17.30 un'auto è andata a scontrarsi contro un ex veicolo militare con targhe civili che si trovava sulla corsia d'emergenza a causa di un guasto, indica in una nota la polizia cantonale sangallese, precisando che le due vittime - entrambe donne - sedevano a bordo di una vettura con targhe francesi. La loro identità non è tuttavia ancora nota.

Sul posto sono giunti due elicotteri, un ingente dispositivo di polizia e i soccorsi, oltre a squadre di pompieri. Per le due donne non c'è però stato nulla da fare.

