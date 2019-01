SG: Mike Egger (UDC) candidato alla successione di Keller-Sutter

L'elezione per la successione in Consiglio degli Stati di Karin Keller-Sutter si terrà il 10 marzo.

È Mike Egger, granconsigliere di 26 anni, il candidato dell'UDC di San Gallo nella corsa per la successione di Karin Keller-Sutter in Consiglio degli Stati.

Egger, che subentrerà in Consiglio nazionale al dimissionario Toni Brunner, è stato designato ieri dai delegati del partito riuniti a Sevelen con 133 voti a favore e un'astensione.

Nella battaglia per la successione di Keller-Sutter (PLR), eletta in Consiglio federale, Egger dovrà affrontare avversari di peso. Il PPD ha candidato il consigliere di Stato Benedikt Würth (50 anni), che è anche presidente dei governi cantonali, mentre il PLR cercherà di difendere il suo seggio nella Camera alta con l'avvocato e deputata in Gran Consiglio Susanne Vincenz-Stauffacher (51).

Per i Verdi scende in campo il professore universitario Patrick Ziltener (51), ma in corsa vi è anche Sarah Bösch (36), che si presenta come candidata indipendente. L'elezione suppletiva si terrà il 10 marzo. Un eventuale secondo turno è programmato per il 19 maggio.

