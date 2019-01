Il granconsigliere sangallese del PPD Michael Hugentobler è stato condannato con un decreto d'accusa a una pena pecuniaria con la condizionale per tentati atti sessuali con fanciulli e pornografia.

Ad incastrarlo è stato quella che pensava fosse una ragazzina 13enne contattata su internet, che era però un poliziotto. Ora si è ritirato da tutte le cariche pubbliche che ricopriva.

Il politico democristiano 37enne, di professione insegnante, nella primavera 2017 aveva contattato ragazze adolescenti fra i 13 e i 15 anni su una piattaforma di chat. Alla presunta 13enne "Sara" si sarebbe mostrato via webcam in atteggiamenti a carattere sessuale e le avrebbe chiesto di fare altrettanto, a due altre giovani che si erano presentate come 15enni avrebbe inviato foto del suo membro eretto, riferisce "20 Minuten". Purtroppo per lui, "Sara" era un inquirente della polizia cantonale bernese.

Hugentobler è stato condannato dalla Procura cantonale sangallese con un decreto d'accusa, passato in giudicato nel dicembre 2018 non essendoci stati ricorsi, a una pena pecuniaria con la condizionale di 180 aliquote giornaliere da 100 franchi l'una e a una multa di 3600 franchi. La notizia è stata riferita ieri sera da diverse piattaforme online.

Oggi il "St.Galler Tagblatt" (tagblatt.ch) pubblica una sua dichiarazione in cui Hugentobler, che prima di essere eletto deputato nel parlamento cantonale era stato anche attivo in quello del capoluogo, afferma di essere "infinitamente dispiaciuto" per un "errore" al quale purtroppo non può più rimediare. "Mi assumo la piena responsabilità per il mio comportamento sbagliato - aggiunge - e ne traggo personalmente le conseguenze: con effetto immediato mi sono dimesso da tutti i miei impegni pubblici".

Il politico PPD aveva già lasciato nell'estate 2017 il suo lavoro di docente. In caso di simili reati viene anche informato il Dipartimento cantonale dell'istruzione, ha detto a Keystone-ATS Roman Dobler, portavoce della Procura sangallese. Tuttavia - ha aggiunto - l'uomo aveva già riconsegnato la sua patente di insegnante in modo irrevocabile: "Il signor Hugentobler non insegnerà mai più".

