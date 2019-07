Una giovane donna è morta ieri in seguito ad una caduta nei pressi del Walenstadtberg (SG). Il corpo della 25enne austriaca è stato avvistato da un volo di ricerca della Rega.

I soccorsi sono stati avvertiti attorno alle 19:45, ha reso noto oggi la polizia cantonale. La donna stava effettuando un'escursione assieme ad un gruppo dall'Alp Tschingla a Walenstadt, passando per Obersäss.

Poco prima di Obersäss la donna si è separata dal gruppo per affrontare un ripido pendio. Quando gli altri membri non hanno visto arrivare la giovane a Walenstadt, hanno chiamato aiuto. Sul posto i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso.

