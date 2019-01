Una valanga si è staccata oggi nel comprensorio sciistico del Flumserberg (SG), travolgendo un uomo di 56anni. Questi è stato trovato dai soccorritori e trasportato in ospedale dalla Rega, indica la polizia cantonale di San Gallo.

In una nota, la polizia precisa che la valanga si è staccata poco prima delle 14.00. Le operazioni di ricerca sono scattate immediatamente. L'uomo è stato localizzato ed estratto dalla massa nevosa in serata, le sue condizioni non sono note.

