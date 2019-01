SG: valanga Flumserberg, morto il 56enne

Non ce l'ha fatta lo sciescursionista travolto ieri da una slavina sul Flumserberg. Il 56enne è morto all'ospedale a causa delle gravi ferite riportate, indica oggi la polizia cantonale sangallese.

La valanga - scesa sotto forma di neve a lastroni - si è staccata ieri pomeriggio verso le 14.00 in zona Sässli, in territorio del comune di Flims (SG), travolgendo il 56enne, di cui non sono state fornite le generalità. La donna che lo accompagnava non è invece stata coinvolta è ha potuto dare l'allarme.

Sul posto sono giunti gli uomini del soccorso alpino Pizol, soccorritori del comprensorio sciistico di Flumserberg, alpinisti della polizia cantonale, diversi cani da valanga, la Rega, Swissheli e i pompieri. L'uomo è stato trovato ed estratto dalla massa nevosa verso le 17.30, è poi stato elitrasportato all'ospedale dove, come detto, è deceduto.

