Una valanga ha travolto tre persone oggi poco dopo mezzogiorno sul comprensorio sciistico del Flumserberg, sopra Flums, nel canton San Gallo. Due uomini sono rimasti illesi mentre una giovane donna, leggermente ferita, è stata ricoverata in ospedale dalla Rega.

I tre sciavano fuori pista in località Crappawald quando sono stati travolti, indica in una nota la polizia cantonale. I due uomini di 23 e 28 anni sono stati in grado di liberarsi da soli dalla massa di neve, mentre la donna di 22 anni è rimasta completamente sepolta ed è stata soccorsa dai due compagni, che hanno poi allarmato i soccorsi.

La polizia cantonale sta cercando di accertare quanto avvenuto esattamente e sottolinea una volta ancora il pericolo di valanghe in montagna.

