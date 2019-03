Due persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in periferia di Sciaffusa.

Per motivi ancora sconosciuti, un'automobile che circolava da Stetten in direzione della città è uscita di carreggiata poco dopo la 1.00 in una leggera curva a sinistra, informa la polizia cantonale in un comunicato odierno. Il veicolo è poi sceso lungo un prato in pendenza, ha attraversato un altra strada, ha superato il letto di un ruscello e si è infine fermato in un campo.

A bordo dell'autovettura, andata completamente distrutta, vi erano un 45enne e la moglie 47enne, che hanno riportato ferite le cui entità non sono note. Il ministero pubblico cantonale ha ordinato un esame del sangue e delle urine di entrambi gli occupanti del veicolo.

Sul posto sono intervenuti cinque agenti di polizia, quattro soccorritori dell'ospedale cantonale, un collaboratore del laboratorio intercantonale e nove vigili del fuoco.

