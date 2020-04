Piccolo diversivo per la polizia di Sciaffusa la scorsa notte: è dovuta intervenire a causa di un castoro che girovagava per le strade della città senza apparentemente riuscire a ritrovare le acque del Reno.

Gli agenti hanno usato una torcia per indicare all'animale la via da seguire. Il castoro ha così potuto finalmente rituffarsi nel fiume in tutta sicurezza, scrive la polizia su Facebook.

