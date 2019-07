Attimi di paura lunedì a Sciaffusa, quando un uomo è entrato in una banca con un'ascia in mano.

Attimi di paura lunedì a Sciaffusa, quando un uomo è entrato in una banca con un'ascia in mano. Si è trattato di un falso allarme, secondo la polizia. L'uomo era confuso, ma non violento. Si è lasciato arrestare senza opporre resistenza.

Protagonista della vicenda è un italiano di 33 anni, che ora si trova in una clinica nell'ambito di un ricovero a scopo di assistenza. L'intervento della polizia è durato pochi minuti, ha dichiarato un portavoce ad una radio locale.

L'uomo, visibilmente confuso, ma tranquillo, ha abbandonato l'ascia sul bancone davanti allo sportello, non appena un impiegato ha iniziato a parlare con lui. In quel momento non c'erano altri clienti nella banca. Il 33enne non ha ancora potuto essere interrogato, ha precisato il portavoce. Una perquisizione effettuata al suo domicilio non ha portato alla luce armi o altri oggetti pericolosi.

L'episodio si è per fortuna rivelato innocuo.

