La polizia sciaffusana ha smantellato tre piantagioni "indoor" di cannabis. Complessivamente sono state sequestrate 2894 piante, nonché quattro chili di marijuana, indicano oggi le forze dell'ordine. Due persone sono state arrestate.

Le piantagioni si trovavano in un hangar, in una casa e in un appartamento situati nel canton Sciaffusa, ha precisato la polizia senza fornire maggiori dettagli sulla loro ubicazione.

Le due persone fermate sono due uomini di 33 e 42 anni. Dovranno rispondere di violazione alla legge sugli stupefacenti. Essendo state trovate armi da fuoco nella sua abitazione, il 42enne è pure accusato di infrazione alla legge sulle armi.

