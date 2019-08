Questa mattina presto un fulmine ha provocato un incendio sul tetto di una villa a Sciaffusa. Per la precisione, il fuoco ha avvolto la cima della torre dell'abitazione.

Per combattere le fiamme sono intervenuti circa 50 vigili del fuoco, ha comunicato oggi la polizia cantonale. Sul posto anche forze dell'ordine e ambulanze.

Un pompiere è stato portato in ospedale per controlli. L'ammontare dei danni non è noto.

Neuer Inhalt Horizontal Line