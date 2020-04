Royal Dutch Shell taglia il dividendo per la prima volta dai tempi della seconda guerra mondiale.

La compagnia petrolifera anglo-olandese ha deciso di ridurre il dividendo del primo trimestre a 0,16 dollari per azione da 0,47 dollari del 2019 alla luce del forte peggioramento dei conti dovuto al crollo della domanda e dei prezzi del petrolio per la pandemia. In borsa il titolo è arrivato a perdere oltre il 5%.

Shell affronta una "crisi di incertezza" ha detto il Ceo Ben van Beurden, spiegando che il taglio del dividendo si basa su uno "scenario piuttosto fosco".

