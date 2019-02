L'ambasciatrice israeliana a Varsavia Anna Azari è stata convocata dal ministero degli affari esteri polacco per chiarimenti sulle affermazioni attribuite al premier Benyamin Netanyahu sulla responsabilità dei polacchi durante l'occupazione nazista.

Lo ha detto la Radio statale.

La notizia si è diffusa dopo che il premier polacco Mateusz Morawiecki in un twitter questa mattina aveva detto di considerare chiusa la questione e che Netanyahu era stato riportato in maniera non corretta da alcuni media.

Neuer Inhalt Horizontal Line