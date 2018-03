Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 marzo 2018 21.32 03 marzo 2018 - 21:32

La storica funicolare di Friburgo ha dovuto sospendere il servizio oggi pomeriggio. All'origine del provvedimento vi è la rottura di una condotta dell'acqua, necessaria per il funzionamento dell'impianto, ha indicato l'azienda cittadina dei trasporti pubblici.

Lunedì i tecnici interverranno con telecamere per determinare il punto esatto della falla. Le cause della rottura non sono note.

La funicolare, messa per la prima volta in servizio nel 1899 e inserita nell'elenco dei monumenti storici, è considera un gioiello dell'arte ingegneristica. Si tratta dell'ultima funicolare con contrappeso ad acqua della Svizzera: la struttura non è azionata quindi da un motore.

