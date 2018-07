Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 luglio 2018 14.21 07 luglio 2018 - 14:21

Una 36enne che partecipava a un openair a Frauenfeld (TG) ha riportato ieri ferite di media gravità alla schiena.

La donna è stata travolta da una persona che si è gettata sulla tenda in cui si trovava, riferisce oggi la polizia cantonale. Gli inquirenti sono alla ricerca di testimoni per ricostruire in dettaglio quanto accaduto.

