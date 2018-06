Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La maggior parte degli svizzeri si sente sicuro tornando a casa di notte. Eppure, il 27% degli uomini e il 53% delle donne evita alcuni quartieri per ragioni di sicurezza.

È quanto emerge da uno studio realizzato fra marzo e aprile dall'istituto di ricerca Sotomo su 10'401 persone, su mandato dell'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA).

Per le donne le zone da evitare sono spesso luoghi deserti come passaggi sotterranei o posteggi. Dall'inchiesta emerge però che non sono le sole ad aggirare alcune aree: gli interpellati situati politicamente a destra evitano i quartieri problematici o altri settori urbani. Essi temono ciò che è straniero, mentre le donne un'aggressione, indicano gli autori.

