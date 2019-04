L'anno comincia bene per Sika: il gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche ha realizzato nel primo trimestre un fatturato di 1,6 miliardi di franchi, un dato record che rappresenta il 6% in più dello stesso periodo dell'anno precedente.

In valute locali la progressione è stata del 7%. La crescita ha interessato tutte le regioni, sottolinea la società in un comunicato odierno. Europa, Medio Oriente e Africa hanno visto le vendite salire dell'8%, le Americhe del 5% e l'Asia del 3%. "Siamo partiti con un inizio anno molto forte", commenta il presidente della direzione Paul Schuler, citato nella nota.

"Ci prepariamo a un nuovo livello di crescita: nel 2019 il gruppo supererà per la prima volta la soglia di 8 miliardi di giro d'affari". L'incremento sarà pari al 6-8%, in linea con gli obiettivi strategici, mentre la redditività aumenterà ulteriormente.

Per quanto riguarda il primo trimestre non sono state invece fornite indicazioni sull'utile. Le novità odierne non sono state comunque accolte troppo positivamente in borsa: il titolo Sika in mattinata era in ribasso frazionale, a fronte di un mercato orientato a un timido rialzo. Dall'inizio dell'anno la performance è stata però del +19%.

