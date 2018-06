Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Gli azionisti del gruppo Sika hanno approvato oggi alla quasi unanimità la creazione di un'azione nominativa unica, abbandonando il sistema con due categorie (nominativa e al portatore).

Il sistema utilizzato aveva reso il produttore di specialità chimiche con sede a Baar (ZG) vulnerabile a un'offerta ostile del colosso francese Saint-Gobain.

La nuova struttura, in base alla quale un'azione conferisce un diritto di voto, è stata approvata dagli azionisti detenenti il 99,9% del capitale nel corso di una assemblea generale straordinaria.

Finora Sika aveva due tipi di azioni. A quelle nominative, detenute dalla famiglia Burkard, spettavano sei volte più diritti di voto rispetto a quelle ordinarie. Questo sistema ha dato luogo a una battaglia accanita per la presa del controllo del gruppo, dopo che la famiglia Burkard, che con il 16% del capitale deteneva quasi il 53% dei diritti di voto, aveva tentato di vendere la sua partecipazione a Saint-Gobain.

Sika aveva pure adottato una clausola di "opting out" che esonerava ogni acquirente di più del 33,3% dei diritti di voto dall'obbligo di fare un'offerta sulla totalità del capitale. Anche questa clausola è stata soppressa in occasione dell'assemblea generale, convocata dopo l'accordo concluso il mese scorso con Saint-Gobain per 3,22 miliardi di franchi.

Il gruppo francese, in lotta con Sika dal 2014, ha rinunciato a prenderne il controllo diventando nel contempo il suo primo azionista, con una partecipazione del 10,75%. Le azioni riacquistate da Sika nell'ambito dell'accordo sono state annullate dopo un voto dell'assemblea generale.

