16 febbraio 2018

Nell'ambito dell'annoso conflitto con i vertici del gruppo Sika, produttore di specialità chimiche, gli eredi della famiglia fondatrice Burkard vogliono rinegoziare con il possibile acquirente Saint-Gobain.

"Si vuole di nuovo trattare con Saint-Gobain e adattare le condizioni" per un nuovo contratto, ha detto il legale della famiglia Burkard ai quotidiani Tages-Anzeiger e Der Bund.

L'offerta iniziale di Saint-Gobain, del dicembre del 2014, era di 2,75 miliardi di franchi e costituiva un premio dell'80% rispetto al costo dell'azione di allora. La quotazione del titolo è nel frattempo salita, per raggiungere un valore del 20% superiore all'offerta.

La famiglia fondatrice Burkard-Schenker controlla il gruppo con sede a Baar (ZG) attraverso la società Schenker-Winkler Holding (SWH). Detiene il 16% del capitale, ma il 53% dei diritti di voto. L'intenzione di vendere la sua partecipazione alla francese Saint-Gobain è però ostacolata dai vertici dell'azienda zughese e dagli azionisti di minoranza che la ritiene inaccettabile poiché unicamente negli interessi degli eredi Burkard. Quando la SWH ha annunciato di voler cedere di fatto il controllo di Sika al grande gruppo francese gli altri azionisti erano rimasti a bocca asciutta: a loro non era stata fatta alcuna offerta.

In un'intervista a Finanz und Wirtschaft a metà del gennaio scorso, il presidente della direzione Paul Schuler ha detto di sperare che l'aumento della quotazione azionaria di Sika possa portare a un accordo. Il consiglio di amministrazione ha pronta un'offerta per acquisire la maggioranza dei diritti di voto della famiglia Burkard-Schenker.

Secondo il legale della famiglia fondatrice si è invece ben lungi da un'intesa: gli eredi sono convinti che Saint-Gobain sia il partner industriale ideale per Sika.

Il caso, in particolare per quanto riguarda la limitazione dei diritti di voto in occasione delle assemblee generali, è all'esame del tribunale supremo del canton Zugo e una decisione è attesa a breve.

Fondata nel 1910, Sika è attiva a livello mondiale nelle specialità per l'edilizia e l'industria, in particolare nei sistemi per incollaggio, sigillatura, isolamento, rinforzo e protezione di strutture. L'impresa possiede 190 fabbriche in 98 Paesi e impiega oltre 17'000 persone.

Per l'esercizio 2017, i cui dati precisi non sono ancora noti, ha previsto un fatturato di oltre 6 miliardi di franchi (+6-8%) e un utile netto e un EBIT in leggero aumento. Nel 2016 l'utile netto era stato di 566,6 milioni di franchi, l'EBIT 795,3 milioni e il fatturato 5,75 miliardi.

Saint-Gobain è un'azienda francese che produce materiali per l'edilizia e che vanta vendite annue per 39 miliardi di euro. È una società che può contare su una storia ultracentenaria: è stata infatti fondata nel 1665, per volere del Re Luigi XIV, con lo scopo di realizzare la Galleria degli Specchi del Palazzo di Versailles a Parigi.

