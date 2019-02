Sika continua a crescere: nel 2018 ha registrato un fatturato in incremento del 13,4% in valuta locale alla cifra record di 7,09 miliardi di franchi, un Ebit in aumento del 5,5% a 945,9 milioni e un utile netto in progressione del 5,9% a 687,1 milioni.

I costi maggiorati delle materie prime hanno pesato più di quanto previsto, indica il produttore di specialità chimiche di Zugo in un comunicato odierno. Inoltre, sono state sostenute spese eccezionali, ad esempio per la risoluzione della controversia sulle acquisizioni.

I risultati relativi agli utili sono quindi stati meno brillanti se comparati con quelli delle vendite. Nonostante ciò, si tratta comunque di nuove cifre da primato. "Il 2018 è stato un anno storico per Sika", spiega il Ceo Paul Schuler, citato nella nota.

Il Consiglio di amministrazione del gruppo proporrà agli azionisti un dividendo maggiorato di 20 centesimi a 2,05 franchi per azione. I nuovi risultati record non sorprendono: già in gennaio Sika aveva anticipato un risultato operativo Ebit compreso tra i 940 e i 960 milioni di franchi.

Per l'esercizio in corso, il gruppo prevede una crescita del fatturato del 6-8% e un aumento degli utili superiore alla media. A seconda di quando sarà completata l'acquisizione del produttore francese di malta Parex, annunciata in gennaio, il fatturato annuo potrebbe superare gli 8 miliardi, afferma Sika. Nel 2019, il gruppo prevede di aprire tra sette e nove stabilimenti e di effettuare ulteriori acquisizioni.

Sika conferma inoltre gli obiettivi della "Strategia 2020". La nuova "Strategia 2023" sarà presentata in occasione della giornata degli investitori prevista in ottobre.

Nel 2018 Schuler ha ricevuto uno stipendio pari a 3,87 milioni di franchi. Si tratta di un aumento rispetto ai 3,37 milioni dell'anno precedente, anche se in quell'occasione il suo incarico da CEO era iniziato solo in giugno.

