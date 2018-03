Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 febbraio 2018 7.29 23 febbraio 2018 - 07:29

Il gruppo di specialità chimiche Sika ha chiuso i conti 2017 con un utile netto record di 649 milioni di franchi. L'utile operativo (EBIT) è salito a 896 milioni, indica una nota odierna della società con sede a Zugo.

I motivi di questo incremento sono legati all'acquisizione di nuovi siti produttivi, si legge nel comunicato. L'utile netto è cresciuto su un anno del 14,5% e l'utile operativo del 12,7% .

"Una dinamica di crescita e una gestione rigorosa dei costi sono all'origine di queste cifre record", ha commentato la società. Per l'esercizio in corso, Sika si dice fiduciosa che la crescita continuerà e che dovrebbe superare il 10%.

Sika ha già pubblicato in gennaio i dati parziali sull'esercizio 2017 da cui risulta che la società ha registrato un giro d'affari di 6,25 miliardi di franchi, in rialzo dell'8,9% in valute locali.

Si tratta di una progressione superiore alle previsioni sia dei vertici (+6-8%) dell'azienda che degli analisti e si spiega con una crescita in tutte le regioni, l'apertura di nove nuove fabbriche e tre società nazionali nonché sette acquisizioni. Tutte le regioni geografiche hanno partecipato alla performance.

