Simonetta Sommaruga comprende le ragioni che spingono i giovani a scioperare per il clima e vorrebbe trovare soluzioni adeguate assieme al parlamento per la protezione dal riscaldamento climatico.

Lo ha dichiarato la consigliera federale all'agenzia Keystone-ATS a Nairobi, in Kenya, dove si trova per partecipare alla quarta assemblea generale dell'ONU per l'ambiente. "Ho molta comprensione per l'impazienza dei giovani che lottano per il clima. Ho anche ricevuto un gruppo di essi a casa", ha dichiarato la responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente (DATEC).

"Sosterrò il lavoro al parlamento con tutte le mie forze", ha aggiunto. Attualmente a Berna è in discussione una revisione della legge sul CO2. Il Consiglio nazionale ha già espresso un parere negativo. "Spetta ora al Consiglio degli Stati trovare soluzioni perché lo stato del clima è ormai allarmante", ha spiegato Sommaruga.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?