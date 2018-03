Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 febbraio 2018 15.21

La consigliera federale Simonetta Sommaruga ha ricevuto oggi a Zurigo il ministro greco della migrazione Ioannis Mouzalas per un incontro di lavoro.

Le discussioni si sono concentrate sulle questioni attuali relative alla migrazione. Inoltre Sommaruga e Mouzalas hanno visitato il centro pilota per le procedure d'asilo accelerate.

La responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha illustrato all'ospite greco la nuova procedura d'asilo testata a Zurigo dal 2014. Il centro pilota "funge da modello e suscita vivo interesse", ha comunicato oggi il DFGP: oltre 45 delegazioni internazionali lo hanno visitato negli ultimi quattro anni.

I due ministri hanno anche discusso della situazione in Grecia in materia di asilo e di migrazione come pure degli sviluppi in questo ambito a livello europeo. Sommaruga si era recata l'anno scorso con Mouzalas in un centro di identificazione e smistamento ("hotspot") dell'Unione europea (Ue) nell'isola di Lesbos. La consigliera federale si era felicitata degli importanti passi compiuti dal Paese per sviluppare le capacità del sistema d'asilo e aveva ribadito al suo omologo il sostegno della Svizzera.

Fine del programma di ricollocamento

Sommaruga e Mouzalas hanno anche discusso del programma Ue per il ricollocamento di richiedenti asilo in provenienza dall'Italia e dalla Grecia che si è ufficialmente concluso in settembre. La Svizzera ha preso parte a questa iniziativa su base volontaria, che è terminata all'inizio di quest'anno dopo aver accolto - dal 2016 - 1500 persone di cui 580 provenienti dalla Grecia, ha sottolineato il DFGP.

I due ministri hanno infine convenuto sulla necessità di stabilire un meccanismo di ripartizione tra gli Stati Dublino per affrontare le sfide in materia di migrazione. Inoltre hanno aggiunto che in futuro saranno indispensabili uno stretto coordinamento e contatti permanenti tra gli Stati europei.

