"Non chiedere favori. Se avete un diritto vi sarà garantito. Se avete un dovere dovete rispettarlo". Questo il cartello affisso nel proprio ufficio dal neoeletto sindaco di Ospedaletti - comune dell'Imperiese - Daniele Cimiotti.

L'uomo, che fa parte di una lista civica di area centrodestra, ha pensato bene di mettere le mani avanti. "Non ho ricevuto alcuna richiesta strana" - precisa il primo cittadino - "ma ho affisso questo cartello a scopo preventivo, giusto per specificare che la nostra amministrazione non concede favori".

