Ginevra si schiera con i migranti del Mediterraneo: la città ha deciso di sostenere la Dichiarazione di Ginevra sui diritti umani in mare, promossa dalle organizzazioni non governative SOS Méditerranée e Human Rights at Sea.

Il documento, che ricorda i principi fondamentali del diritto internazionale in materia di salvataggi in mare e di diritti umani, è stato firmato dal sindaco Sami Kanaan alla presenza di Abu Sa'da, direttrice di SOS Méditerranée Suisse, e di David Hammond, numero uno dell'organizzazione Human Rights at Sea, informano i servizi cittadini in un comunicato odierno.

Neuer Inhalt Horizontal Line