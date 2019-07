Calmierare gli affitti: è l'obiettivo che il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, torna a sbandierare di fronte al caro affitti in vista della campagna per la rielezione del 2020.

L'idea - già evocata alla vigilia del suo primo mandato, ma rimasta lettera morta in mancanza di una legge nazionale che avrebbe dovuto avere il consenso del governo Tory - è ora quella di chiedere la devoluzione di poteri ad hoc alla municipalità per una nuova politica dell'alloggio. Per poi istituire - stando a un piano presentato oggi al Consiglio comunale e anticipato dal Guardian - una commissione indipendente, che includa rappresentanti degli inquilini, chiamata in futuro a fissare tetti sui canoni.

Il modello s'ispira a quello già in vigore in metropoli come Berlino o New York. "I londinesi - ha spiegato Khan - esigono cambiamenti fondamentali, da tempo dovuti. A differenza di altri sindaci nel mondo, io non ho poteri sul settore privato degli affitti: per questo presento oggi le linee guida di una legge che il governo deve realizzare".

