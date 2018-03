Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 febbraio 2018 11.03 23 febbraio 2018 - 11:03

L'associazione sinti e rom Svizzera (VSRS) si difende con una denuncia penale verso un'inserzione contro "zingari" dei giovani UDC del canton Berna, pubblicata su internet. Il post lederebbe la norma penale contro il razzismo.

La denuncia presentata oggi è sostenuta dalla Società per i popoli minacciati (SPM), informa quest'ultima in un comunicato odierno. L'oggetto contestato è l'appello intitolato "Eleggere candidati giovani UDC - Evitare posti di transito per zingari".

Una immagine mostra uno svizzero con un vestito tradizionale, che si tappa il naso davanti a un mucchio di spazzatura di un insediamento di roulotte. Ciò suggerirebbe che gli "zingari" sono in generale sporchi, tendono alla criminalità, abbandonano dappertutto le loro feci e disturbano continuamente l'ordine pubblico, si legge nella nota dell'SPM.

