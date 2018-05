Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 maggio 2018 - 18:16

Il "no" starebbe prendendo il sopravvento nel voto, previsto il 10 giugno, dei vallesani in merito alla candidatura di Sion ai Giochi olimpici invernali del 2026. Lo indica un sondaggio commissionato dalla RTS.

Il 55% delle persone intervistate che hanno già un parere al riguardo si dichiara contraria o piuttosto contraria al progetto, per il quale le autorità vallesano hanno previsto di stanziare un credito di 100 milioni di franchi. Il 42% è invece favorevole o "piuttosto favorevole". Soltanto il 2% delle persone interrogate non ha ancora deciso come votare. Il margine di errore è del 2%.

