Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 10.03 27 febbraio 2018 - 10:03

È entrata in vigore oggi come preannunciato ieri dalla Russia una prima 'pausa umanitaria' nella Ghuta orientale, la regione alle porte di Damasco controllata dagli insorti, dopo otto giorni di intensi bombardamenti da parte delle forze governative.

Lo riferiscono fonti locali citate dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).

La situazione ha cominciato a calmarsi già nella serata di ieri, in seguito all'annuncio del ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu, secondo il quale, su ordine del presidente Vladimir Putin, corridoi umanitari dovranno essere aperti per consentire di partire ai civili che intendono abbandonare la zona. Al momento, tuttavia, non ci sono ancora segnali che tali vie di fuga siano state aperte.

Secondo l'Ondus, oltre 550 civili sono stati uccisi nei bombardamenti dal 18 febbraio fino a ieri.

