Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 11.16 05 luglio 2018 - 11:16

Circa 600 raid aerei governativi e russi sono stati compiuti in 15 ore nella Siria meridionale al confine con la Giordania contro aree abitate da civili e controllate da miliziani anti-regime.

I bombardamenti sono ripresi nella notte dopo che erano di nuovo falliti ieri i negoziati tra militari russi e insorti a Daraa, capoluogo della martoriata regione frontaliera siriana.

Lo riferiscono fonti locali confermando quanto in precedenza affermato dalla protezione civile e dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).

Ieri il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov aveva ricordato che per la Siria meridionale esistono degli accordi tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump che prevedono l'assenza di forze non siriane e lo spiegamento dell'esercito siriano al confine con Israele. "E allo stesso tempo non ci sarà nessuna clemenza per le unità di al Nusra e dell'Isis rimaste nell'area", aveva concluso Lavrov.

