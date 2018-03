Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 ottobre 2011 14.51 07 ottobre 2011 - 14:51

Almeno sette civili siriani sono stati uccisi oggi dalle forze fedeli al presidente Bashar al Assad in due diverse località del Paese. Lo ha riferito l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).

La fonte precisa che quattro persone sono state uccise a Homs, terza città del Paese a nord di Damasco, e altre tre a Duma, sobborgo della capitale. I Comitati di coordinamento locale affermano che gli uccisi sono nove.

