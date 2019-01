"La Turchia può intervenire" oltre confine nella formazione di una 'safe zone' per allontanare le milizie curde dell'Ypg: questo è, secondo Ankara, quanto emerso ieri a Mosca nella conferenza stampa al termine dell'incontro tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan.

Il riferimento fatto da Putin nella a un protocollo bilaterale tra Turchia e Siria del 1998 sulla lotta al terrorismo, definendolo "ancora valido", legittima l'intervento turco oltre confine.

Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, parlando di uno sviluppo "positivo" in vista della possibile creazione di una zona cuscinetto profonda circa 30 km dopo l'annunciato ritiro delle truppe Usa.

Il protocollo Ankara-Damasco, noto come protocollo di Adana, dalla città meridionale turca in cui fu siglato, venne stipulato dopo che la Turchia minacciò un'offensiva militare per la protezione concessa da Hafez al Assad al Pkk curdo e al suo leader Abdullah Ocalan, che venne poi allontanato.

Cavusoglu ha quindi aggiunto che Ankara e Mosca sono d'accordo su tutto riguardo alla Siria, "tranne che su Assad" e la sua permanenza al potere.

Neuer Inhalt Horizontal Line