"Il presidente Erdogan sarà oggi a Mosca per colloqui con il presidente Putin su questioni regionali, inclusi i più recenti sviluppi in Siria, e sulle relazioni turco-russe". Lo scrive su Twitter il capo della comunicazione della Presidenza di Ankara, Fahrettin Altun.

La Turchia non sta solo combattendo ogni forma di terrorismo in Siria. Stiamo anche lavorando per una soluzione politica a questa devastante crisi della porta accanto. L'integrità territoriale e la stabilità politica della Siria sono priorità chiave della Turchia. Continueremo a lavorare per questi obiettivi", aggiunge il portavoce turco.

