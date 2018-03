Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 novembre 2014 19.38 04 novembre 2014 - 19:38

La figlia di due oppositori siriani nata in prigione 26 anni fa durante la detenzione della madre, è tornata in carcere in questi giorni, essendo stata arrestata al ritorno in patria dopo una visita in Libano. Lo ha detto all'agenzia Afp Rami Abdel Rahman, il direttore dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).

La giovane, Maria Bahjar Shaabo, è nata nel 1988 nella prigione dove la madre scontava una condanna a quattro anni di reclusione per l'attività svolta, con il marito, nel Partito d'azione comunista.

"Quando Maria aveva un anno e mezzo, il padre è riuscito a farla uscire dal carcere e si è occupato di lei fino a quando la madre ha finito di scontare la pena", ha precisato Abdel Rahman.

Successivamente, dopo il rilascio della donna, è stato il marito a finire in prigione, dove è rimasto dieci anni, fino al 2002. Maria è stata arrestata domenica dai servizi d'intelligence siriani alla frontiera mentre rientrava dal Libano, dove si era recata per incontrare la madre, che vive all'estero. Il padre e la madre sono due medici, il primo della minoranza sciita degli alawiti - la stessa del presidente Bashar al Assad - e la seconda cristiana.

