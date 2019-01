Un'immagine della distruzione a Sud di Damasco, in Siria (foto d'archivio)

Sette siriani sono morti e altri 10 sono rimasti feriti in un attentato kimikaze nel nord della Siria, nella cittadina contesa di Manbij, tra Aleppo e l'Eufrate. L'Isis ha rivendicato l'attentato.

Lo riferiscono fonti locali che citano testimoni oculari. Secondo le fonti, sono rimasti coinvolti nell'esplosione anche due soldati americani, ma non si conoscono le loro condizioni.

L'Isis rivendica l'attentato suicida contro le forze della Coalizione anti-Isis in Siria, a Manbij, ha riferito il sito della tv panaraba, vicina all'Iran, al Mayadin. La rivendicazione dell'Isis non è verificabile in maniera indipendente.

