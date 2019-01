La Coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa ha annunciato di aver distrutto un centro operativo dello 'Stato islamico' nella Siria sud-orientale ospitato dentro una moschea. Non si hanno notizie di eventuali vittime.

Lo riferisce in un comunicato la stessa Coalizione, precisando che il luogo di preghiera trasformato in una centrale operativa del gruppo jihadista è stato distrutto ieri in un raid aereo effettuato nella località di Safafiya, tra l'Eufrate e il confine iracheno.

Qui l'Isis mantiene una sacca di resistenza presa di mira da forze curdo-siriane appoggiate dalla Coalizione.

