Questo contenuto è stato pubblicato il 24 febbraio 2018 20.31 24 febbraio 2018 - 20:31

Fumata bianca per la tregua umanitaria in Siria: il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha adottato all'unanimità una risoluzione che per "almeno 30 giorni" dovrebbe far cessare i bombardamenti in tutto il Paese, incluso il distretto ribelle di Ghuta.

La tregua dovrebbe partire "senza indugi".

Esenti dal cessate il fuoco saranno gli attacchi contro Isis, al Qaida, al Nusra e altri "gruppi, individui ed entità" affiliati con terroristi. Una richiesta di Mosca che dal 2011, da quando cioè è cominciata la guerra civile, aveva posto undici volte il veto su risoluzioni riguardanti la Siria, ma oggi ha votato a favore.

"Non è un accordo di pace complessivo per la Siria, ma un passo che può portare a una de-escalation della violenza", ha detto l'ambasciatore svedese Olof Skoog, che con il collega del Kuwait, che è anche il presidente di turno, aveva condotto il negoziato.

