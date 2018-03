Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 marzo 2018 12.04 09 marzo 2018 - 12:04

Un convoglio umanitario dell'Onu è riuscito a entrare nella zona dei ribelli della Ghuta orientale in Siria, al centro di intensi bombardamenti nei giorni scorsi.

Lo riporta la Bbc, citando operatori umanitari secondo i quali la situazione sembrerebbe al momento calma.

Il convoglio, composto da 13 camion, deve distribuire il resto degli aiuti che non era stato possibile consegnare alla popolazione lunedì, quando una prima operazione era stata interrotta a causa dei bombardamenti governativi, ha fatto sapere il Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr).

I camion, che sono potuti rientrare nell'enclave grazie ad una temporanea tregua di qualche ora, trasportano in particolare cibo destinato a circa 12.000 persone nella cittadina di Duma. I mezzi erano stati costretti a tornare al valico di Wafidin, tra la regione controllata dagli insorti e il territorio in mano ai governativi, e lì erano rimasti in attesa, finché oggi le parti hanno dato agli operatori umanitari garanzie di sicurezza.

