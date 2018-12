I ministri della Difesa e i ministri degli Esteri di Russia e Turchia si incontreranno domani a Mosca per discutere della situazione in Siria. Lo indica Mikhail Bogdanov, numero due della diplomazia russa e rappresentante di Putin per il Medio Oriente e l'Africa.

"Discuteremo - aggiunge il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov - della situazione creata dall'annunciato ritiro delle forze Usa dalla Siria".

