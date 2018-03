Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 febbraio 2018 14.05 23 febbraio 2018 - 14:05

"Per le organizzazioni terroristiche e quelli che le sostengono in Siria sarà un'estate calda".

Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che in un incontro ad Ankara è tornato a minacciare un'estensione dell'offensiva in corso contro l'enclave curda di Afrin verso est, dove stazionano le forze americane che sostengono l'Ypg.

"Per prima cosa ripuliremo Manbij dai terroristi e poi continueremo le nostre operazioni per mettere al sicuro l'est dell'Eufrate per noi e i nostri fratelli siriani".

