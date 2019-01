La Turchia "non può accettare la condizione" della protezione delle milizie curde dell'Ypg, che sono "terroristi", posta dagli Stati Uniti per il ritiro delle loro truppe dalla Siria.

Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan al gruppo parlamentare del suo partito, l'Akp, definendo inaccettabili i commenti in merito del consigliere per la Sicurezza Nazionale americano John Bolton, oggi in visita ad Ankara per colloqui proprio sul futuro della Siria.

