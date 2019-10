Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non vuole alcuna estensione della tregua

La Turchia esclude un'estensione della tregua per il ritiro dei curdi nel nord della Siria, chiesta ieri da Emmanuel Macron a Vladimir Putin. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, prima di partire per Sochi dove oggi incontrerà Putin.

"Non mi è giunta alcuna richiesta direttamente da Macron, che invece ha incontrato i terroristi" curdi.

"La Francia - ha aggiunto Erdogan - non è una nostra controparte in questo processo, sembra che Macron stia cercando di crearsi un ruolo in questo accordo".

Intanto, il presidente siriano Bashar al Assad si trova insieme alle truppe dell'esercito di Damasco sulle prime linee nella città di Hobait, nella regione di Idlib. Lo rende noto la presidenza siriana su Twitter, invitando a "rimanere sintonizzati". La zona di Idlib è ancora in mano ai ribelli e jihadisti.

Neuer Inhalt Horizontal Line